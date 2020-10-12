بالفيديو.. روسيا تطلق صاروخها “المرعب” فائق السرعة ومضاد للسفن

المستقلة …. قامت وزارة الدفاع الروسية بالكشف عن مقطع فيديو تستعرض فيه اختباراتها لصاروخ جديد تفوق سرعته بسرعة الصوت وهي تختبره على هدف مضاد في وسط البحر.

وبحسب مجلة Popular Mechanics الأميركية، فأن الصاروخ الروسي الجديد من طراز 3M22 Zircon والذين يتميز بسرعات فائقة ومرعبة تتخطى 5 ماخ والتي بدورها ستعمل على تفكيك دفاعات العدو بأقل وقت وبشكل مرعب جداً.

يذكر ان البحرية الروسية قد قامت باختبار صاروخها ” المرعب ” في السادس من الشهر الحالي وذلك من على متن الفرقاطة الروسية أمديرال في بحر بارنتس والذي استهدف هدفاً بحرياً حقيقياً على بعد 430 كم في البحر الأبيض، بسرعة قصوى بلغت 8 ماخ، أي حوالي 9880 كم/ساعة، إذ لم يستغرق الصاروخ زركون سوى 157 ثانية للوصول إلى الهدف.

تعتبر هذه القوة المرعبة مصدر تهديد للعديد من الدول وهو ما يجعلها تعيد حساباتها في انظمتها الدفاعية بشكل كلي ، حيث تواصل البحرية الأميركية جهودها التي تنصب على تكييف مزيد من الصواريخ الحالية لاعتراض التهديدات الجديدة عالية السرعة.