بالفيديو: جيس تشيرز عارية تمامًا .. وترتدي البكيني في حفل زفافها!

(المستقلة)… أستعرضت “جيس تشيرز”، نجمة برنامج Love Island، جسدها العاري في جلسة تصوير مثيرة، بعد خضوعها لعمليات نحت لجسدها تتضمن؛ عملية شفط دهون ثلاثية الأبعاد غير جراحية، وعلاج بالصدمات أو ما يسمى بعلاج “تأثير الفراشة”.

اختارت “جيس تشيرز” الظهور عاريةً تمامًا لاستعراض منحنيات جسدها الرشيق في جلسة التصوير، إلّا أنها غطت مناطقها الحساسة بلباس تحتي لحمي اللون، وملصقات للصدر، وغطت جسدها برسومات على شكل فراشة باللون الوردي والأزرق والفيروزي.

وأعربت “جيس” عن سعادتها إزاء ظهورها عارية لموقع “ديلي ميل” البريطاني: “أشعر بالارتياح حينما أكون عارية، مقارنةً بارتدائي الملابس، فلست مجبرًا على إخفاء نفسك.”

والجدير بالذكر أن خضوع “جيس” لعلاج “تأثير الفراشة” كان استعدادًا لحفل زفافها من شريكها “دوم ليفر”، حيث عقدا خطوبتهما في حفل زفاف مباشر أقيم في برنامج “This Morning”، كما شارك مقدم البرامج “ريتشارد أرنولد” في قراءة نذورهما.

وارتدت “جيس” ملابس بكيني بيضاء، وطرحة بيضاء من الشيفون، بينما خطيبها اختار الظهور عاري الصدر مرتديًا شورت أبيض، وياقة سوداء على شكل ببيونة التفت حول رقبته.

وقد وقع حفل الزفاف أثناء لقاءٍ أجراه الثنائي مع مقدمي البرامج كيت وجيريمي، حينها عرض عليهما “ريتشارد أرنولد” الزواج على الهواء مباشرةً في برنامج ” Good Morning Britain”، مقدمًا لهما خاتمي زواج.

والجدير بالذكر أن “دوم” تقدم لخطبة “جيس” في شهر سبتمبر الماضي، بعد أشهر قليلة من لقائهما في برنامج “Love Island”. (النهاية)