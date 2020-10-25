بالفيديو . الملك الاردني و الملكة رانيا يتصلان على المصابين الأردنيين في فرنسا

بالفيديو . الملك الاردني و الملكة رانيا يتصلان على المصابين الأردنيين في فرنسا

المستقلة … أجرى الملك الاردني عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله اتصالاً هاتفياً عبر تقنية الفيديو للأطمئنان على صحة الشاب الأردني وشقيقته اللذين تعرضا لاعتداء عنصري في إحدى المدن الفرنسية يوم أمس الاحد.

اقرأ ايضاً: اعتداء على أفراد الجالية الأردنية في فرنسا

حيث نشر الشاب الاردني محمد وشقيقته فيديو مصور وهما يتواصلان عبر الهاتف بتقنية الاتصال الفيديوي مع الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله من الاردن، فيما عبرا عن امتنانهما للالتفاتة الكريمة عبر السؤال عن صحتهما بعد الحادثة التي تعرضا لها في فرنسا.

واضاف الشاب الاردني محمد بأن السفارة الاردنية في فرنسا في تواصل دائم ومستمر معهم منذ وقوع حادثة الاعتداء عليهما يوم أمس الاحد.

يذكر ان الشاب الاردني محمد و شقيقته قد تعرضا لاعتداء عنصري وضرب مبرح من قبل رجل وامرأة بإحدى مدن فرنسا، وفق ما ذكره الشاب المعتدى عليه محمد أبو عيد عبر صفحته على “فيسبوك”.