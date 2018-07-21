بالفيديو : المغربية ”دياز” نجمة ذو فويس فرنسا تطلق ” لسانك ماضي ”

(المستقلة)..أطلقت نجمة برنامج ذو فويس في نسخته الفرنسية الفنانة “دياز”، بحضور نخبة من الفنانين والإعلاميين المغاربة والأجانب إصدارها الغنائي الأول بالدارجة المغربية بعنوان ” لسانك ماضي”.

وتتناول الفنانة المغربية الجزائرية ذات الثقافة الفرنسية موضوع الحب الافتراضي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وهو موضوع ذي راهنية ويصب في عمق اهتمامات جيل الانترنيت، الأغنية تم تصويرها بشوارع العاصمة الفرنسية باريس على طريقة الفيديو كليب يمكن اعتبارها سفرا راقيا برصيد الفنانة ”دياز” .

أغنية ”لسانك ماضي” رسالة تعبر من خلالها ”دياز” عن الحب الافتراضي عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتي افتقد من خلالها غالبية الأفراد إحساسهم بصدق العلاقات وكذا طريقة تعبيرهم عنها، وهو موضوع بات يشغل المهتمين بالعلاقات الاجتماعية الذين لمسوا مدى تأثير الانترنيت على مستوى التواصل بين الأشخاص خاصة فئة الشباب، وهي دعوة من الفنانة “دياز” لترسيخ سبل تلاحم الثقافات وجمع القلوب والأذواق حول التسامح وحب المشاركة، ما دفعها للمزج بين خليط موسيقي يجمع أنغاما شرقية وإيقاعات راقصة مع لمسة غربية واضحة .