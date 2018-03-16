بالصور: “يوجي”.. وجه إنسان وجسد كلب

(المستقلة)… “يوجي” كلب ذو ملامح قريبة إلى الإنسان، أثار دهشة المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث لاحظوا نظراته الغريبة التي تجعل وجهه الأقرب إلى البشر.

العيون البنيّة اللوزّية الشكل، والحواجب والشفاه الوردية وتهذيب الشعر الدقيق هي على الأرجح الأسباب التي تجعل “يوجي” يعطي هذا الانطباع حتى أن بعض الناس يقولون أنه يبدو للوهلة الأولى أنه بشر بجسد كلب.

لم تفكر شانتيال ديجاردان، مربية “يوجي” بشأن كلبها بهذه الطريقة: “بالنظر إليه بشكل مستمر، عادةً لا أراه يشبه البشر” وفقا لـBOREDPANDA.

ولعل رؤية يوجي، بجانب كلب آخر يجعل الانطباع أقوى، على الرغم من حقيقة أن هناك شيئا بشريا حول مظهره، أمام زوايا الكاميرا وحتى الإضاءة تلعب دورًا في كل هذا أيضًا.