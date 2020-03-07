بالصور ..وصول فريق طبي صيني الى بغداد

مختص بمعالجة كورونا

(المستقلة)..وصل ال. بغداد مساء اليوم فريق طبي مختص لمساعدة السلطات العراقية على مواجهة فايروس كورونا.

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سلاماً يا وطني الكورونا وحد الصفوف

واصطحب الفريق الصيني معدات طبية خاصة .

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