بالصور ..وصول فريق طبي صيني الى بغداد مختص بمعالجة كورونا في مارس 7, 2020 أشترك و تابع الاخبار العاجلة على تطبيق تيليجرام (المستقلة)..وصل ال. بغداد مساء اليوم فريق طبي مختص لمساعدة السلطات العراقية على مواجهة فايروس كورونا. المزيد من الاخبار غدا..وزير خارجية مصر يزور العراق حاملاً رسالة السيسي مارس 7, 2020 سلاماً يا وطني الكورونا وحد الصفوف مارس 7, 2020 واصطحب الفريق الصيني معدات طبية خاصة . شارك الخبر WhatsAppTelegramViberFacebookTwitter التعليقات مغلقة. كورونا الان! تابع اخر الاحداث والاخبار حول فيروس كورونااقرأ المزيد ... + + كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
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