بالصور.. نساء تتزوج من الشجر في المكسيك

(المستقلة)… فى حدث غريب من نوعه، تخلت نساء المكسيك عن الرجال وقررن الزواج من الأشجار وذلك حفاظاً على البيئة، وظهرن خلال حفل جماعي مرتدين فساتين الزفاف في وسط حضور العديد من المدعويين.

وتم تصميم حفل الزفاف للفت الانتباه إلى مشكلة قطع الأشجار غير المشروع في “سان جاسينتو” بولاية “أواكساكا” حيث تعد الغابات ثروة طبيعية لكونها تشغل ما يقرب من ثلث مساحة أراضي المكسيك،ولكنها تعاني من القطع العشوائي، لذا ابتكرت مجموعة من السيدات فكرة الزواج من الأشجار لحماية الغابات وللفت الانتباه لهذة الكارثة البيئية، وذلك بحسب صحيفة “مترو” البريطانية.

وبدأت طقوس الزواج تحت رعاية منظمة “بداني”، وبحضور “ريتشارد توريس” الممثل فى الحفاظ عن البيئة.