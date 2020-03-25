بالصور .. مواطنو سوق الشيوخ يلتزمون بحظر التجوال

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..التزم مواطنو قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار ، بحظر التجوال الذي اقرته خلية الازمة لمواجهة فيروس كورونا .

واغلقت المحال التجارية في القضاء ماعدا افران الخبز والصمون والصيدليات ومحال بيع الخضروات ، كما خلت الشوارع من حركة المارة والمركبات .

ووجه قسم شرطة سوق الشيوخ المواطنين بعدم الخروج من منازلهم الا في الحالات الطارئة والضرورية ، فضلا عن توجيهه بغلق المحال التجارية مستثنيا محال بيع الخضروات والمخابز والصيدليات .

وكانت خلية الازمة في ذي قار قد اعلنت في وقت سابق عن حظر للتجوال في المحافظة حتى اشعار اخر لتفادي الاصابة بفيروس كورونا المستجد .