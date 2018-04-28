بالصور.. ملكة هولندا تحتفل بعيد ميلاد زوجها بالتقاط السيلفي

(المستقلة)… كإحدى أكثر الملكات شعبية في العالم، تحظى ملكة هولندا، الملكة “ماكسيما” بشعبية واسعة داخل وخارج هولندا، والتي تعود لعفويتها وتواضعها البالغ خاصة عند تعاملها مع العامة.
وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، انخرطت الملكة في حوارات ودودة مع محبي العائلة المالكة الهولندية والذين تجمهروا حول بوابات القصر الملكي بمدينة
“خرونينجن” للاحتفال بعيد ميلاد الملك “فيليم ألكساندر” الـ 51.وحظت العائلة الملكية بيوم سعيد، إحياءً لميلاد الملك، بمشاركة أبنائه الأميرات “كاثرينا”، ذات الـ 14عامًا، و”ألكسس”، 12عامًا، و”إيريني”، البالغة من العمر 11 عامًا، واللواتي شاركن الجماهير الغفيرة فرحة الاحتفال
بتلك المناسبة، ومن جانبها حرصت والدتهن على توثيق اليوم بعدد من الصور “السيلفي”.وظهرت “ماكسيما”، البالغة من العمر 46 عامًا، بإطلالة ساحرة كشفت عن حس أناقتها المميز، حيث ارتدت فستانا باللون البيج والأحمر، يغطيه معطف باللون الأحمر خطف الأنظار خلال الاحتفال.
وتضمنت الاحتفالية إقامة مهرجان للألعاب الترفيهية للصغار والكبار، بجانب عدد من العروض الترفيهية الأخرى، التي أضفت أجواء حماسية على جميع الحاضرين.
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