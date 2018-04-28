بالصور.. ملكة هولندا تحتفل بعيد ميلاد زوجها بالتقاط السيلفي

(المستقلة)… كإحدى أكثر الملكات شعبية في العالم، تحظى ملكة هولندا، الملكة “ماكسيما” بشعبية واسعة داخل وخارج هولندا، والتي تعود لعفويتها وتواضعها البالغ خاصة عند تعاملها مع العامة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، انخرطت الملكة في حوارات ودودة مع محبي العائلة المالكة الهولندية والذين تجمهروا حول بوابات القصر الملكي بمدينة

“خرونينجن” للاحتفال بعيد ميلاد الملك “فيليم ألكساندر” الـ 51.وحظت العائلة الملكية بيوم سعيد، إحياءً لميلاد الملك، بمشاركة أبنائه الأميرات “كاثرينا”، ذات الـ 14عامًا، و”ألكسس”، 12عامًا، و”إيريني”، البالغة من العمر 11 عامًا، واللواتي شاركن الجماهير الغفيرة فرحة الاحتفال