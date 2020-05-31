بالصور.. معالم سياحية دولية تفتح أبوابها مجددا

(المستقلة)..أعادت العديد من دول العالم فتح معالمها السياحية من جديد، بعد فترة من الإغلاق نتيجة تفشي فيروس كورونا، فمن طوكيو والصين إلى تايلاند واليونان، اتخذت الحكومات إجراءات وقائية للحد من انتشار هذا الوباء، وهو ما يمكنك أن تراه في صور التقرير التالي.

اختبارات للكشف عن فيروس كورونا في نيروبي

تظهر هذه الصورة قيام عامل صحي بمسحة أثناء الاختبار الشامل للكشف عن فيروس كورونا في نيروبي بكينيا.

تحية الزوار عند مدخل برج طوكيو

شخص يرتدي درعًا للوجه أثناء تحية الزوار عند مدخل برج طوكيو الذي يبلغ ارتفاعه 1092 قدمًا، مع إعادة فتح هذا المعلم من جديد .

إعادة افتتاح منتزه جراند كانيون الوطني جزئيا

يجلس الزائرون بعد شروق الشمس على طول الحافة الجنوبية من منتزه جراند كانيون الوطني، الذي أعيد افتتاحه جزئيًا في عطلات نهاية الأسبوع وسط جائحة فيروس كورونا في أريزونا.

عادة افتتاح ممشى زجاجي في شيانغيانغ بالصين

طفلة تسير على ممشى ذو قاع زجاجي في شيانغيانغ، مقاطعة هوبي بالصين، بعد إعادة افتتاحه للزوار من جديد.

الحكومة التايلاندية تخفف من إجراءات العزل في بانكوك

طفل يرتدي درعًا وقائيًا وهو يقضي فترة ما بعد الظهر في أحد الحدائق، بعد أن خففت الحكومة التايلاندية من إجراءات العزل في بانكوك بتايلاند.

إجراءات وقائية للحماية من كورونا على شواطىء سانتوريني

تحمي الألواح الزجاجية مظلة وكراسي الاستلقاء للتشمس، كتدبير وقائي على شاطئ بيريسا في جزيرة سانتوريني اليونانية في بحر إيجه.

طيور النورس تحلق في مشهد جميل بروسيا

طيور النورس تحلق فوق بحر بارنتس في مورمانسك بروسيا.

بحيرة ملحية في منطقة يونتشنغ

منظر جوي لبحيرة ملحية داخلية ملونة في منطقة يونتشنغ بالصين.