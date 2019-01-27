بالصور: مطعم خليجي يقدم طبق سمك بالذهب

لجأ مطعم في دبي لحيلة غريبة لجذب زبائنه معتمداً على إنبهارهم بالذهب ليس فقط في طلاء الطاولات والحوائط وإنما أيضاً في تقديم وجبات السمك مطلية بالذهب عيار 23 قيراط ليصل سعر الطبق 845 درهم.

وبرر المطعم طريقته العجيبة بحب الإمارتيين والسياح للذهب ومحاولة تنبيه جميع الحواس أثناء الوجود بالمطعم بيد أنهم إدعوا تقديم وجبات لجميع الزبائن وليس لشريحة معينة.

ويقول رئيس الطهاة فى المطعم كمال جيلان: تُوضع السمكة لترتاح لمدة 12 ساعة، قبل الطهى حتى ترتخى عضلاتها، ليتم حشوها بالبصل الأخضر والزنجبيل والثوم والفلفل والليمون، ثم نقوم بأخذ أوراق ذهبية، ونبدأ فى تغطية القشر الخارجى للسمكة بها.