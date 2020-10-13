بالصور …. محمد عطية يعلن خطوبته على ميرنا الهلباوي

المستقلة …. أعلن نجم ستار أكاديمي الفنان محمد عطية ارتباطه رسميًا بالمدونة والكاتبة ميرنا الهلباوي مالكة كافيه “OPA” ، حيث نشر عطية عبر حسابه الرسمي على موقع انستاجرام صورة تجمعه مع ميرنا.

وقامت ميرنا الهلباوي ايضاً بنشر صورة شبكات التواصل الاجتماعي تؤكد ارتباطها بالفنان محمد عطية حيث قالت، : “في اليوم العالمي للصحة النفسية .. أنت العلاج الأمثل لقلقي ونفسيتي .. نعم إنه يحدث”، وجاء ذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستاجرام.