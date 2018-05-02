بالصور: قصر فاخر الأول من نوعه فوق شجرة بسعر زهيد

(المستقلة)… طرحت شركة تطوير عقاري بريطانية منزلًا يعد الأول من نوعه في المملكة المتحدة، الذي يتم تشييده “فوق شجرة” بمواصفات قصر فاخر.

وأظهرت صور نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، القصر المبني، الذي طرحته شركة “ستورهيد ناشيونال تراست” العقارية، أعلى شجرة بلوط ناضجة في مدينة “بلاكمورفايل”، جنوبي بريطانيان فضلًا عن التصميم الجميل من الخارج للعقار الفريد، والتصميم الداخلي الفخم.

وبحسب الصحيفة، فإن من بين أفضل الميزات المتوفرة في المنزل المُعلق والمعروف باسم “شيريتون”، هناك حوض استحمام نحاسي ضخم قائم بذاته، حيث يمكن للضيوف الاسترخاء بهدوء بعيدًا عن إجهاد الحياة اليومية، بالإضافة إلى موقد حطب يضمن إقامة مريحة في الليالي الباردة.

كما يتمتع المنزل الساحر بعدد من الأجزاء المصنوعة يدويًا، من الأرضيات الخشبية والجدران إلى طاولة تناول الطعام المذهلة وحوض الغسيل الحجري.

وليس هذا فقط، بل يتميز المنزل الشامل بمطبخ مجهز بالكامل بمرافق الطبخ، وغرفة نوم مزدوجة تتمتع بإطلالات بانورامية على كل زاوية من المناطق الريفية المحيطة.

وربما يكون أكثر الأمور أهمية في ذلك المنزل المذهل هو إمكانية استئجاره مقابل 270 جنيهًا استرلينيًا في الليلة، من خلال موقع www.canopyandstars.co.uk.