بالصور..قائد شرطة ذي قار يزف عريسين بموكبه الخاص

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..بادر قائد شرطة ذي قار العميد ناصر لطيف الاسدي ، الى اقامة مراسم زفاف عريسين من مدينة الناصرية بسيارات الموكب المخصص له .

وقال بيان صادر عن شرطة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ” نظرا لحالة فرض حظر التجوال الوقائي في المحافظة ناشد شابين احدهما من مدينة الصدر، والاخر من حي اور في الناصرية ، قيادة شرطة ذي قار لتسهيل مراسم زفافهما “.

واشار الى ان ” قائد الشرطة بادر الى زفاف الشابين بالسيارة الشخصية المخصصة له وسيارات موكبه ، اضافة الى مركبات الاسعاف الفوري والنجدة والمرور “.

وذكر ان ” المبادرة تعد الرابعة من نوعها خلال الشهر الجاري ، وسبق ان قامت مديرية شرطة النجدة بزفاف عريسين في مدينة الناصرية “.