بالصور..عوائل شهداء تظاهرات ذي قار يعيدون فتح جسر الزيتون

المستقلة/حيدر حسين المشرف/..اعاد متظاهرو ذي قار وعوائل شهداء احتجاجات تشرين ، عصر الخميس ، فتح جسر الشهداء ( الزيتون سابقا ) امام حركة العجلات والمارة بعد اغلاقه عقب مواجهات بين المحتجين وقوات الامن نهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي ادت الى استشهاد عشرات المتظاهرين وجرح المئات .

وحمل المشاركون في الافتتاح صور شهداء التظاهرات ولافتات طالبت بمحاسبة المتسببين بقتل المحتجين ، كما ورددوا الاهازيج والهتافات الوطنية .

وحضر مراسم اعادة فتح الجسر قائد شرطة ذي قار العميد حازم الوائلي ، مع غياب لمسؤولي المحافظة .