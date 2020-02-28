بالصور.. عمليات بغداد تشرف على تطهير ساحة التحرير

(المستقلة).. اشرفت قيادة عمليات بغداد،اليوم الجمعة، على حملة لتطهير ساحة التحريرن مقر التظاهرات والاعتصام في بغداد.

وذكر بيان عن عمليات بغداد أن العملية تمت “بجهود المديرية العامة للدفاع المدني، والجهات الصحية المتخصصة” والتي عملت على “تطهير ساحة التظاهرات والخيم وجميع محتويات منطقة التظاهر”.

واهابت بالمتظاهرين السلميين “الحفاظ على نظافة منطقة التظاهر والتقيد التام بالإجراءات الوقائية حسب توجيهات وزارة الصحة التي تنفذ حملات التطهير والتعفير يوميا، والتعاون معها وتسهيل حركة مفارزها الميدانية داخل التظاهرات”.

كما ناشدت جميع المتظاهرين السلميين “بعدم التجمع والتواجد خارج ساحة التحرير المؤمنة صحيا وامنيا والالتزام بذلك لانه يشكل بيئة صحية سلبية تساعد على انتشار الوباء”.

وأكدت عمليات بغداد في بيانها ” التعاون التام مع الفرق الميدانية المكلفة بتطهير وتعفير منطقة التظاهرات لما له من مصلحة عليا لصحة المتظاهرين” .