بالصور: عارضة أسترالية تشعل السوشال ميديا “بطول ساقيها”

(المستقلة)… أثارت عارضة أزياء أسترالية ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورًا لساقيها اللتين تعدان إحدى أطول السيقان في العالم.

وكشفت العارضة “أويا أوسترجرين” (39 عامًا) أن طولها يصل 178 سم، ويتجاوز طول ساقيها 108 سم.

وقالت “أويا” في حديث لصحيفة “ذا صن” أنها عملت بجد للحصول على القوام الذي لطالما حلمت به.

يشار إلى أن “أويا” ليست الوحيدة المتميزة بطول ساقيها، فتمتلك عارضة الأزياء السابقة “كارولين آرثر” أطول ساقين في العالم، وتنافس لتحطيم الرقم القياسي الحالي.

وتسعى “أويا” للحصول على لقب صاحبة أطول سيقان في العالم، من الروسية “سفيتلانا بانكراتوفا” التي يبلغ طول ساقها 131 سنتيمترًا.