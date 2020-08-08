بالصور : صهاريج النفط العراقية تصل الى لبنان

(المستقلة)… وصلت عصر اليوم الى الاراضي اللبنانية دفعة جديدة من صهاريج النفط العراقية المحملة بالوقود والمنتجات النفطية ، في طريقها الى العاصمة بيروت، وذلك في اطار المساعدات الانسانية العراقية التي اعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تقديمها تضامنا مع الشعب اللبناني الشقيق لاغاثة ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

وصلت الى لبنان الشقيق اليوم الوجبة الاولى من امدادات الوقود ضمن قافلة قوامها 20 ناقلة حوضية محملة بـ 720 الف لتر من زيت الغاز بالاضافة الى عجلتين ساندتين.

و اعربت سفارة جمهورية العراق في بيروت عن اسفها لعدم ذكر تقرير الجيش اللبناني لإسم العراق ضمن الدول التي وقفت الى جانب لبنان في محنته ، بعد ان كان العراق من الدول السباقة في ارسال المساعدات الطبية الفورية الى بيروت، والتي قدرت بعشرين طناً من المواد الطبية ، بالاضافة الى الفرق الطبية الاختصاصية .

واضافت السفارة ، في بيان رسمي ان ” العراق يستعد لارسال وجبات من الحنطة تعويضاً للنقص المحتمل ، وذلك ضمن التزام الشعب العراقي بالوقوف الى جانب شقيقه الشعب اللبناني بعد فاجعة مرفأ بيروت “، مؤكدة ان ” المساعدات الطبية وشحنات الوقود التي وصلت اليوم ، وفي الايام الماضية تسلمتها الجهات المختصة في لبنان الشقيق “.

واوضحت السفارة ، ان ” العراق حكومة وشعباً يتعامل مع هذا الملف من موقع الروابط التاريخية الاصيلة والممتدة بين الشعبين الشقيقين”.

وكان الجيش اللبناني اعلن اليوم عن قائمة بـ27 دولة قدمت للبلاد مساعدات اغاثية ،لكن القائمة لم تتضمن اسم العراق.