بالصور..صحة ذي قار تفتتح مركز الحروق الاحدث في العراق

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، الاربعاء ، عن افتتاح مركز الحروق والجراحة التجميلية في مستشفى الحسين التعليمي، مجهز باجهزة حديثة ومتطورة تستخدم لاول مرة في العراق .

وقال بيان صادر عن الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” كلفة المشروع بلغت اكثر من خمسة مليارات دينار ، ضمن مشاريع تنمية الاقاليم لعام 2008 ، وانسحب العمل عام 2012 بعدها احيل في 2013 وتوقف العمل بالمشروع عام 2014 بسبب الازمة المالية ، واستأنف عام 2019 “.

وذكر البيان ان ” السعة السرية للمركز بلغت 24 سريرا للرقود وثلاثة اسرة للطوارىء ، وان المركز جهز باجهزة حديثة ومتطورة بلغت قيمتها (1,557,800,000) دينار عراقي ضمن فترة الاستثناء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2019 “.

وتابع البيان ان ” المركز يضم جهازين مهمين نوع (Mono place hyper baric system) يعملان على تسريع وتحفيز خلايا الجسم المحترقة واعادة حيويتها بفترة قياسية وقصيرة ، اضافة الى اربعة اجهزة نوع (Recinstructive device ) و يكون استخدامها في صالة العمليات والخاصة بقشط وترقيع الجلد ، وجهازين من نوع (Hydro therapy Tank top ) وهي عبارة عن احواض لتطهير وعلاج وتعقيم وازالة الجلد التالف باسخدام موجات فوق الصوتية.

كما يضم جهاز واحد نوع ( Early and Accurate Burn Assessmemt with laser Doppler imaging) ويكون عمله لتحديد نسبة ودرجة الحرق الناتجة عن الصعقات الكهربائية ، فضلا عن سدية عمليات متخصصة بالحروق وعربة تخدير وجهازين للصدمة ، وعشرة اجهزة مراقبة ، وجهازين للتنفس الاصطناعي و 24 سريرا خاصا بمرضى الحروق ” .