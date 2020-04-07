بالصور : صحة الرصافة تواصل حملات المسح الميداني وتنفذ حملة في الكرادة

( المستقلة).. بتوجيه من مدير عام صحة الرصافة الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي وبحضور واشراف مباشر من مديرة قطاع الرصافة الدكتورة فضيلة طه عباس نفذ فريق تعزيز الصحة حملة تعفير وتعقيم الشوارع في منطقة الكرادة .

وذكر بيان لوزارة الصحة وتلقته ( المستقلة).. اليوم الثلاثاء ان “الجولة تضمنت الحملة توعية المواطنين واخذ عينات متفرقة من قبل ملاكات المختبر لارسالها الى المختبر المركزي كرصد وبائي استباقي “.

وأضاف البيان انه وتم توزيع الرسائل التوعوية للمواطنين وحثهم بضرورة الالتزام بالحجر المنزلي والالتزام الكامل بفرض حظر التجوال والابلاغ الفوري لأقرب مؤسسة صحية عند وجود حالات اشتباه لفايروس كورونا .”

واشارت عباس ان الحملات الصحية مستمره حتى تغطية كل المناطق ضمن الرقعة الجغرافية لقطاع الرصافة للحد من انتشار فايروس كورونا.( النهاية)