بالصور.. صالح يسلم امر التكليف للكاظمي بحضور الحلبوسي وقيادات الكتل السياسية

(المستقلة).. سلم رئيس الجمهورية برهم صالح مدير جهاز المخابرات الوطني العراقي مصطفى الكاظمي رسميا كتاب التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة.

واظهرت صور عممها المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية ان عملية التكليف تمت بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان اضافة الى عدد من قيادات الاحزاب والكتل السياسية.

وحظر عملية التكليف رئيس ائتلاف الفتح هادي العامري، و رئيس تيار الحكمةعمار الحكيم، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ونائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين (التحالف الكردستاني) ومستشار الامن الوطني فالح الفياض ، وآخرين من مختلف الكتل السياسية.