بالصور : شوه وجه حبيبته وطاردها في الشارع شبه عارية

(المستقلة)… هشم حبيب غيور وجه حبيبته السابقة، حيث لكمها مرارًا وتكرارًا في وجهها، وهي مستلقية بجوار ابنتها الصغيرة التي تبلغ من العمر عامين.

وبدأت تفاصيل الحادث، عندما ذهب “كريستين هانراتتي” ، 30 عامًا إلى منزل حبيبته السابقة “بيثاني هارلينج” بمانشستر الكبرى، ليهاجمها بشكل وحشي وعشوائي ويصيب وجهها بإصابات بالغة.

وطارد الجاني حبيبته السابقة في غرفة المعيشة ، ثم لم يكتف بذلك حيث طاردها ثانية وهي شبه مجردة من ملابسها في الشارع، قبل أن يتم إنقاذها من قبل الجيران.

وأُخذت هارلنج إلى المستشفى بسبب الجروح وتورم وجهها، حيث أصيبت بكسور عدة في وجهها نتيجة الهجوم الوحشي الذي أطلقوا عليها حبيبها السابق وهو مخمور.

وحبس الجاني كريستين هانراتتي لمدة 16 شهر بعد القبض عليه ومحاكمته، فور قيامه بالهجوم العنيف تجاه صديقته السابقة.

كان كريستين ، مدير شركة للمواد الغذائية، على علاقة مع الآنسة هارلنج لمدة أربع سنوات ، لكنهم انفصلوا قبل عيد الميلاد في العام الماضي ، وانتقل من منزلهم في سميثيلز ، بولتون ، مانشستر الكبرى.