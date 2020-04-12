بالصور ..شرطة سوق الشيوخ تزف عريسا بالعجلات الامنية

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/.. نظم قسم شرطة سوق الشيوخ ، اليوم الاحد ، موكب زفاف لشاب بعجلات الشرطة والمرور التي تم تزيينها بالورود وجاب شوارع المدينة .

وقال مصدر في شرطة سوق الشيوخ ان ” شرطة قضاء سوق الشيوخ لبت دعوة شاب الى زفافه بالعجلات الامنية نظرا لحالة فرض حظر التجوال الوقائي “.

واشار الى ان ” موكب من سيارات الشرطة وعجلات المرور المزينة بالورود زفت العريس الساكن في منطقة الاسماعيلية الثانية في مدينة سوق الشيوخ ، في مبادرة تعد الخامسة من نوعها في المحافظة “.