بالصور..شاب في قضاء الاصلاح يتقن فن التوازن

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..ترتيب اجسام مختلفة الاشكال والاحجام فوق بعضها البعض لم تعد عملية صعبة لدى الشاب ابراهيم صادق العمري من قضاء الاصلاح شرقي محافظة ذي قار ، مقطع فيديو شاهده ابراهيم عبر اليوتيوب قبل اربع سنوات لاحد فناني التوازن ، حفزه على ممارسة هذا النوع من الفنون من خلال التدريب المستمر يوميا مدة ست ساعات باستخدام كل ما تقع عليه يداه من اشياء ، حتى اصبح مجيدا له في غضون اربعة اشهر رغم ما لاقه من صعوبات في البداية .

يقول ابراهيم ان ” موازنة الاجسام على اختلاف اشكالها واحجامها تعتمد على مركز التوازن والثقل لهذه الاجسام ، ويحتاج ترتيبها الى تركيز كبير وهدوء وعدم وجود اي حركة قريبة حتى تظهر بشكلها النهائي متوازنة بصورة دقيقة “.

ويتابع انه ” انفرد على مستوى العالم بهذا النوع من الفن بجعل ست قناني من الغاز ترتكز على زجاجة عصير فارغة صغيرة الحجم “.

ويوضح ابراهيم ان ” طموحه دخول موسعة غينيس للارقام القياسية بعمل جديد يحضره له ، و يكون من مشاهير العالم المحترفين بفن التوازن ” .

ويعد الشاب ابراهيم من القلائل الذين يبرعون في فن التوازن وتحدي الجاذبية والتحكم بترتيب الاشياء على نقطة ارتكاز صغيرة .