بالصور.. شاب أسترالي يتضامن مع حقوق المرأة بطريقة غريبة

(المستقلة)… إعلانًا عن تضامنه مع حقوق المرأة، قرر شاب أسترالي خوض تجربة ارتداء حذاء بكعب عالي ليشارك زميلاته الفتيات المعاناة والشعور بالألم الذي ينتباهن عند ارتداء مثل هذه الأحذية.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اعتاد “آشلي ماكسويل لأم”، البالغ من العمر

30 عامًا، ارتداء الكعب العالي كل يوم خلال العام الماضي لدى ذهابه إلى العمل كل يوم، حيث كان دافعه لذلك اختبار شعور المرأة التي ترتدي مثل هذه الأحذية.

وكشف “آشلي” خلال حواره مع الصحيفة، عن تعرضه لموجة قاسية من الانتقادات منذ قرر ارتداء تلك الأحذية، حيث نصحته إحدى زميلاته بتجربتها، والتي تمدها بالثقة بالنفس والجرأة على حد قولها.

وأضاف “لأم”: “أصبحت أشعر بالمزيد من الثقة بالنفس، كما زادت رغبتها في العمل بجهد أكبر منذ قررت خوض تلك التجربة، قبل حوالي 11 شهرًا مضت”.