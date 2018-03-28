بالصور: سيلينا غوميز تتجاوز محنة الانفصال عن جاستين بيبر

(المستقلة)..الانفصال لا يعني نهاية العالم بالنسبة للنجمة الأمريكية “سيلينا غوميز”، فيبدو واضحًا أنها تستمتع بأقصى طاقاتها بعيدًا عن حبيبها السابق المغني الكندي “جاستن بيبر”.

رصدت “سيلينا غوميز” (25 عامًا) تستمتع بوقتها على حلبة “Moon Light Rollerway” للتزلج على الجليد برفقة أصدقائها في لوس أنجلوس ليلة يوم الثلاثاء، وفق ما نقله موقع “ديلي ميل” البريطاني.

وتألقت “سيلينا” مرتديةً تيشيرت أصفر مشع كتب عليه عبارة “never underestimate the power of a woman أي “لا تقلل من شأن قوة المرأة”، ونسَّقته مع شورت دينيم قصير، وسترة جينز زرقاء وضعتها على كتفها، وتزيَّنت بأقراط على شكل حلقات ذهبية.

وأكملت إطلالتها بجوارب بيضاء زُيِّنت بخط أحمر، وحذاء رياضي أبيض، كما اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة وغرة أمامية غطت عينيها، في حين اختارت تطبيق مكياج صارخ وكثيف على بشرتها من ظلال العيون الدخاني، إلى أحمر الشفاه العنابي الفاقع.

ويمكننا ملاحظة زيادة وزن سيلينا بشكل واضح للغاية، فبدا صدرها أكبر حجمًا وخصرها أكثر عرضًا.

من ناحية أخرى، أثيرت شائعات أن “جاستن بيبر” على علاقة مع شقراء جديدة بعدما رصدا معًا في إحدى الملاهي الليلة، ما يعني أنه الآخر يحاول المضي قدمًا في حياته.

يُذكر أنّ “جاستن بيبر” و”سيلينا غوميز” انفصلا بعد سلسلة من الانفصالات منذ عام 2009.