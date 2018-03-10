بالصور… سيارة موديل 1948 تجلب الرزق لأصحابها بمساعدة “إنستجرام”

استغل زوجان بريطانيان، سيارة يملكانها، وتعود إلى عام 1948، في كسب الرزق الوفير، وتحقيق دخل جيد، عن طريق التنقل بها في أنحاء بريطانيا كافة لتصوير أجمل الأماكن بها.

وحصد الزوجان “آرون جيبسون”، البالغ من العمر 25 عاما، وزوجته منى جونز البالغة من العمر 24 عامًا، استخدموا على مدار 9 أعوام، سيارتهم من نوع “موريس مينور” الكلاسيكية، التي صنعت عام 1948، في الحصول على عدد كبير من المعجبين، بعد نشر صورهما عبر موقع الصور الشهير “إنستجرام”.

وأوضحت “جونز” التي تقطن بمدينة بريستول البريطانية، أنها بدءا تصوير الريف البريطاني بعام 2012، لمساعدتها في التخلص من القلق، ولنشرها عبر مدونتها، مشيرة إلى أن مدونتها أصبحت مهنة بالنسبة إليها وبدوام كامل، بحسب صحيفة “ديلي ميل”.

ويدرس الزوجان كل أسبوع، خططهما بعناية شديدة قبل الانطلاق، ويسافران مرة واحدة أسبوعيا، لتصوير المناظر الطبيعية والساحرة في بريطانيا، بخاصة القديمة منها والأثرية.