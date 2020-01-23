بالصور … سمكة تخترق رقبة الصياد الإندونيسي محمد

المستقلة … تعتبر هواية الصيد من الهوايات المفضلة لدى سكان شرق اسيا وذلك بسبب البيئة المائية التي تتميز بها تلك المنطقة الجغرافية من العالم.

محمد هو صياد سمك إندونيسي كان يمارس هواية الصيد مع والده في احدى سواحل جزيرة سولاويزي الإندونيسية ليتفاجئ محمد ذو 16 عاما بسمكة من نوع الابرة تقفز على رقبته وتخترقها حتى تخرج من الجانب الاخر.

المثير للدهشة ان محمد تعرض للاصابة فقط، وتم نقله الى المستشفى على أثر الحادثة ليتم بدء عملية له لاستخراج السمكة من رقبته ذات الفصيلة الخرمية والتي اخترقت رقبته بفمها الكبير.

وحول الحادثة نفسها، علق الطبيب المشارك في العملية سيرفي عارف، إن ” العملية كانت دقيقة من أجل إزالة السمكة من الرقبة التي تحتوي على شريان كبير”.

أسماك الإبرة تشتهر بأنها بارعة في القفزة من المياه بسرعة تصل إلى 60 كيلومترا في الساعة، وهو ما جعلها تخترق رقبة الصياد الإندونيسي محمد بهذه الطريقة والقوة، يذكر أن محمد يخضع الان الى العلاج وهو يتعافى تدريجياً من اصابته.