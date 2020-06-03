بالصور.. ستائر بلاستيكية للحماية من كورونا

(المستقلة)..بعد أن خففت العديد من دول العالم من القيود المفروضة في مواجهة كورونا ، بات تطبيق سبل العزل والتباعد الاجتماعي من أهم الطرق اللازمة لمنع انتشار الوباء بشكل أكثر حدة، فما بين المطاعم والمدارس ووسائل النقل، ستشاهد معنا بالصور تطبيق العزل في مشاهد متنوعة.

إعادة فتح المدارس في كوريا الجنوبية

طلاب المدارس الثانوية يتناولون الغداء في كافتيريا تفصل بين مرتاديها بأغطية بلاستيكية على الطاولات، للحماية من وباء كورونا، وذلك بعد إعادة فتح المدارس في دايجون بكوريا الجنوبية.

ستارة بلاستيكية للحماية من كورونا بالمكسيك

بائع دجاج يتلقى حساب الزبائن من خلال ستارة بلاستيكية في مكسيكو سيتي بالمكسيك.

تطبيق التباعد في مدارس هولندا

فتاة تكتب على لوح مصنوع من الزجاج الشفاف، وهي تحضر دروسها في مدرسة ابتدائية في هولندا .

استئناف خدمات الرحلات الداخلية بالهند

يفحص أحد أفراد الأمن الصناعي المركزي بالهند هوية أحد الركاب من خلال درع زجاجي، بعد أن سمحت الحكومة باستئناف خدمات الرحلات الداخلية، في مطار أنديرا غاندي الدولي، في نيودلهي بالهند.

الميكروفونات مغطاة بالبلاستيك للحماية من الفيروس بالنرويج

تظهر الميكروفونات المغطاة بالبلاستيك خلال مؤتمر صحفي في المستشفى الجامعي في ترومسو بالنرويج .

حماية كبار السن من كورونا في بلجيكا

سيدة تتحدث مع أحد أقاربها عبر زجاج دور للرعاية ببلجيكا، وذلك للحماية من الفيروس المستجد.