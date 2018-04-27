بالصور: ريم البارودي تشعل مواقع التواصل الإجتماعي بالمايوه الأصفر

(المستقلة)..نشرت الفنانة ريم البارودي عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صورًا لها واخرى مع صديقاتها، ترتدي فيها المايوه أثناء قضاء إجازتها في شرم الشيخ، الأمر الذي لم يعجب الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي وقاموا بتوجيه الإنتقادات لها بشدة.

ولكن الفنانة المصرية لم تعط الكثير من الإهتمام للهجوم الشرس والإنتقادات اللاذعة من قبل المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، فـعادت بعد أيام لتنشر لها صورة جديدة مرتديةً مايوه وفوقه فستان شفاف، وعلقت عليها باللغة الانكليزية: “أجمل شيء تستطيع ارتداؤه هو الثقة”.

ويأتي هذا التعليق كردّ غير مباشر على حملة الإنتقادات التي تعرضت لها بسبب المايوه الأصفر الذي ارتدته ونشرت صورها مع صديقاتها، وبدت أصغر في السن وبغاية السعادة والراحة، إلا أن العديد من متابعيها علقوا على الأمر معتبرين انها في غاية الجرأة وطالبها البعض بإحترام مجتمعها الشرقي.

من جهة أخرى، تستكمل البارودي تصوير مشاهدها في مسلسل “30 ليلة وليلة”، مقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، ويقوم ببطولته سعد الصغير، ونيرمين ماهر، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وهو من إخراج إبرام نشأت، وتأليف وإنتاج بلال صبري.