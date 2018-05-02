بالصور… رجل يفتح باب الطوارئ في طائرة بسبب “حرارة الجو”

(المستقلة)… تسبب رجل صيني في حالة من الذعر والخوف، داخل مطار في جنوب غرب الصين، بعدما كسر باب الطوارئ في الطائرة، بداعي ارتفاع درجة الحرارة داخل المقصورة، وحاجته لاستنشاق هواء نقي.

وبحسب ما قالته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن السيد “تشن”، اعتقل لمدة 15 يومًا من قبل الشرطة الصينية، وزعمت شركة الطيران الصينية Lucky Air أنها ستطلب تعويضات من المسافر.

وقع الحادث بعد أن هبطت الطائرة في مطار “ميانيانج نانجاو”، وأوقفت في ساحة الانتظار، وفقا لما ذكرته الصحيفة.

وكانت الرحلة، التي تحمل رقم 8L9720، التابعة لشركة طيران “لاكي”، أقلعت في سانيا بمقاطعة هاينان بجنوب الصين، وهبطت في ميانيانج بعد رحلة استمرت ساعتين و40 دقيقة.

من جانبه، نشر مطار ميانيانج نانجاو، بيانًا قال فيه إن السيد تشين فتح باب طوارئ على يسار الطائرة، بينما كان الركاب الآخرون يستعدون للمغادرة لأن المقصورة كانت “حارة جدًا”.

أضاف البيان: “المسافر رفع المزلاج وشريحة الإخلاء تم نشرها تلقائيًا”.

ما قام به المسافر دفع شرطة المطار إلى احتجازه على الفور، وفي وقت لاحق، سُلِّم إلى مكتب الأمن العام في ميانيانج، الذي استجوبه أفراده ثم احتجزوه لمدة 15 يومًا.