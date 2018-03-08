بالصور..راندا حافظ بإطلالة كيم كارداشيان

(المستقلة)..نشرت الفنانة ​راندا حافظ​ صورة على حسابها الشخصي على احد مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت خلالها بنفس إطلالة نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كاردشيان​ بعد أن صبغت شعرها باللون البلاتيني، وغلبت الأناقة والبساطة عليها بأزياء “Yeezy” في موسمه السادس وهي من تصميم زوج كاردشيان نجم الراب كانييه ويست.

وراندا حافظ ليست الوحيدة التي ظهرت بهذا اللوك فقد سبقتها النجمة العالمية ​باريس هيلتون​ وبعض صديقات كاردشيان مثل جوردين وودز، الصديقة المقربة لكايلي جينر.

يذكر ان راندا حافظ تستعد لطرح ألبومها والذي تتعاون فيها مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم أمير طعيمة، نور عبدالله، احمد الجندي، عصام حسني، إيهاب عبدالواحد، محمد النادي، مدين، احمد صلاح حسني، سامر أبو طالب، إسلام زكي، خالد عز، نادر حمدي وأحمد إبراهيم.