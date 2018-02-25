بالصور..جوارديولا يحرز اول القابه مع مانشستر سيتي

(المستقلة).. حقق بيب جوارديولا لقبه الأول مع مانشستر سيتي، والذي يسعى للهيمنة على الكرة الإنكليزية، بينما فشل أرسين فينجر في تحقيق اللقب الأول له في مسيرته التدريبية مع أرسنال بخسارة النهائي الثالث في مسيرته.

واحرز مانشستر سيتي، لقب كاس الرابطة الإنكليزية للمحترفين، بالفوز بثلاثة أهداف نظيفة على أرسنال في المباراة النهائية، للمرة الخامسة في تاريخه، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب ويمبلي.

أرسنال كاد أن يتقدم مبكرًا في الشوط الأول، عن طريق الغابوني بيير إيمريك أوباميانج مستفيدًا من عرضية الألماني أوزيل، ليضعها برعونة ليتصدى لها الحارس التشيلي برافو، ليفشل الجنرز في التقدم، بالدقيقة الخامسة.

الدقيقة 18، شهدت تقدم السيتيزين في اللقاء، عن طريق كرة طويلة من الحارس برافو، ليستغل الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، سذاجة دفاع أرسنال وبالأخص شكوردان موصطافي، وليضع الكرة أعلى من الحارس أوسبينا.

وشهدت الدقيقة 26 تغيير اضطراري بنزول سياد كولاسيناك بدلاً من المصاب ناتشو مونريال لصالح الجنرز، بسبب إصابة الأخير.

ولم يظهر لاعبو أرسنال بالشكل المطلوب في الشوط الأول، حيث فقد الفريق أبسط قواعد كرة القدم، من أجل تعديل النتيجة مع السماوي، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.

الشوط الثاني شهد تفوق للسيتي، خاصة بعد نزول بيرناردو سيلفا بدلاً من فيرنانديو، وبفضل هدف القائد فينسيت كومباني الذي حول تسديدة إيلكاي جوندوجان لثاني الأهداف في الدقيقة 58.

ثم عزز ديفيد سيلفا النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 65، مستغلاً بينيه دانيلو ليلتف من المدافع ويسدد كرة أرضية قوية على يسار أوسبينا.

تغييرات أرسنال لم تقو على القيام بأي رده فعل، بينما استعاد الإسباني لاعبه البرازيلي جابريل خسيوس الذي عاد من الإصابة التي ابعدته ما يقارب الشهرين، منذ لقاء كريستال بالاس.