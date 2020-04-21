بالصور.. تعقيم كسوة الكعبة استقبالاً لرمضان

(المستقلة)..كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، عبر فريق فني مختص أعمال تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة المشرفة، وذلك وفق الجدول الدوري المخصص على مدار العام.

وتتم عمليات التنظيف والتعقيم عبر فريق فني مختص يعمل بأحدث الأجهزة والآليات الحديثة التي توفرها الرئاسة من أجل إزالة العوالق الترابية والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة، لمنع الأمراض، خصوصاً مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك.

وأكدت شؤون الحرمين، إن أعمال التنظيف والتعقيم تجري بإشراف ومتابعة من وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، وذلك للتأكد من تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة المتبعة.

وفي عملية التعقيم يوجد ٣٥٠٠ عامل يقومون بغسل المسجد الحرام ٦ غسلات يومياً، بالإضافة لتوزيع عبوات زمزم، والإشراف على تشغيل وصيانة الأنظمة الصوتية والكهربائية والميكانيكية وتشغيل نظام تلطيف وتعقيم الهواء، والتأكد من تطبيق وسائل الأمن والسلامة ومتابعة إنتاج كسوة الكعبة الحالية.

ومن جهة أخرى كانت رئاسة شؤون الحرمين، أكدت استمرار تعليقالصلوات الخمس والتراويح في الحرمين خلال شهر رمضان، وذلك فى إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

حظر التجوال في السعودية:

وقررت وزارة الداخلية السعودية تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول لقضاء الاحتياجات الضرورية في كافة المناطق والمدن، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار الإجراءات التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاءت التعديلات بالسماح بالتجول في جميع المناطق والمدن، التي لا تخضع لتعليمات منع التجول فيها على مدار اليوم، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عصراً.

كما سيتم السماح بخروج سكان المدن والمحافظات، التي يمنع التجول فيها على مدار الساعة، من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط؛ مثل الرعاية الصحية والتموين، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه وقصر التنقل بالسيارات على شخص واحد بالإضافة إلى قائد المركبة.