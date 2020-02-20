بالصور .. تظاهرة في ذي قار للمطالبة بتوفير درجات وظيفية للخريجين

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..نظمت روابط خريجي ذي قار ، الخميس ، تظاهرة تطالب بتوفير درجات وظيفية لجميع الخريجين في المحافظة .

وانطلقت التظاهرة من امام مبنى بهو الادارة المحلية الى ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.

وحمل المتظاهرون لافتات، ومرددين هتافات تطالب بشمول جميع الاختصاصات بالدرجات الوظيفية ، اضافة الى توفير الغطاء المالي للمحاضرين المتعاقدين مع مديرية تربية ذي قار.

يذكر أن مطالبة الخريجين وحملة الشهادات العليا بتوفير درجات وظيفية وابعاد الوظائف عن هيمنة الاحزاب كانت اولى الشرارات التي اطلقت التظاهرات الاحتجاجية في العراق منذ الاول من تشرين الاول/اكتوبر 2019.