بالصور.. النقل تفتتح الخط النهري بين منطقتي الأعظمية والجادرية

(المستقلة)…اعلنت وزارة النقل الأحد عن افتتاح الخط النهري بين منطقتي الأعظمية والجادرية، مبينة ان سعر التذكرة ستكون 1000 دينار.

وقالت وزارة النقل في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم انه “افتتح وزير النقل كاظم فنجان الحمامي، اليوم، خط الملاحة النهري بين منطقتي الأعظمية والجادرية ببغداد”.

وقال الحمامي خلال مراسم الافتتاح، ان “الهدف من افتتاح هذا الخط الملاحي هو لإضافة خدمة جديدة في تنقل المواطنين بين جانبي بغداد الكرخ والرصافة وأيضاً لخدمة شريحة الطلبة وتقليلا للازدحامات المرورية التي تشهدها العاصمة في اوقات الدوام الرسمي”.

واضاف الحمامي، انه “دعما للعوائل البغدادية والطلبة الأعزاء سيكون سعر التذكرة 1000 دينار فقط، ولا يتعدى وقتها من 25-30 دقيقة حيث يعطي اضافة وخدمة لاهالي بغداد في طريقة تنقلهم لما تتمتع به الزوارق الجديدة من مميزات خدمية حيث سيعمل على ذلك الخط أربعة زوارق يتسع كل واحد منها ل 40 راكب وتتوفر فيها جميع مواصفات الامان البحرية وبقيادة طواقم متخصصة”.

وتشهد منطقة الجادرية بالقرب من جامعة بغداد ازدحاما مروريا صباح كل يوم نتيجة توافد الكثير من الطلبة الى الجامعة مما يربك عمليات السير ويسبب إزعاجا للكثير من المواطنين بسبب ذلك.