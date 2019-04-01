بالصور.. النجم محمد رمضان يحيي حفله الغنائي الاول بحضور الآلاف

(المستقلة)..أحيا الفنان محمد رمضان حفله الغنائي الاول داخل مسرح المنارة بالتجمع الخامس، الحفل الذي وصفه المتتبعون بالضخم واستقطب عشرات الالاف من جمهور النجم محمد رمضان، عرف غناء صاحب أغنية النمبر وان لأشهر اغانيه التي تخطت ملايين المشاهدات على مختلف منصات اتواصل الاجتماعي وأهمها يوتوب.

وقدم محمد رمضان لجمهوره الكبير عرض مبهر وأسطوري، غنى خلاله 14 أغنية من أغانيه المعروفة ‘نمبر وان’ و’أنا الملك’ و’مافيا’ و’فيروس’، وأشعل النجم المصري المسرح برقصاته وحركاته التي اشتهر بها في فيديو كليباته، كما ظهر رمضان بأكثر من لوك مميز جعله حديث السوشيال ميديا بمصر والعديد من الدول العربية.

حرص نخبة كبيرة من نجوم الفن والرياضة والإعلام ومشاهير السوشيل ميديا على التواجد بالحفل، ومن بين الحضور كان المنتج الكبير محسن جابر وعلى جابر و الفنان ماجد المصرى والمنتج ياسر سليم والفنان عماد زيادة وكارمن سليمان وغيرهم .