بالصور …. المكلف محمد علاوي يصل الى مجلس النواب

(المستقلة)… وصل رئيس الحكومة المكلف محمد علاوي الى مبنى البرلمان، حيث من المقرر أن يعقد جلسة التصويت على تشكيلته الوزارية.

وتم استقبال علاوي من قبل نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي ونواب من “سائرون” الصدرية.

يذكر ان جلسة البرلمان تشهد تقاطعات بين الكتل النيابية، إذ يعارض تحالف القوى- اكبر تكتل سني- وبعض الائتلافات الشيعية منها دولة القانون تمرير الحكومة، بينما لم يقرر الكورد موقفهم بعد، مع اشتراطهم وجود تمثيل للاقليم في التشكيلة الحكومية الجديدة.

واعلنت كتلة بابليون النيابية، امتناعها عن التصويت لمنح الثقة لحكومة علاوي في جلسة اليوم، مشيرة الى أن هذه الحكومة تجاهلت “صرخات وتضحيات المتظاهرين في ساحة التحرير”.

وقالت نائب رئيس كتلة بابليون النيابية بيداء سليمان، “اكراماً لدماء شهداء الساحات سوف لن نصوت لمن تجاهل صرخات وتضحيات التحرير”.

من جانب اخر أفاد مصدر نيابي بعقد اجتماع “مغلق” بين رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي والنائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي ورؤساء كتل في مبنى البرلمان.

وقال المصدر للـ(المستقلة) إن “اجتماعاً مغلقاً يُعقد الآن في مكتب النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي بحضور رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ورؤساء كتل وعدد من النواب لمناقشة التصويت على الكابينة الحكومية”.

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب العراقي اليوم الخميس جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.