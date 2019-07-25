بالصور.. الاردن يفتتح متحف عسكري تحت الماء

(المستقلة)..افتتحت السلطات في الأردن أول متحف عسكري تحت الماء يضم دبابات وحاملة جنود وطائرة هليكوبتر.

وتأمل السلطات أن تجتذب 19 قطعة من المعدات العسكرية المزيد من السائحين إلى منطقة خليج العقبة المعروفة بمنتجعات الغوص.

ويوجد في المتحف العسكري سيارة إسعاف ورافعة حربية وبطارية صواريخ مضادة للطائرات وبعض المدافع وطائرة هليكوبتر مقاتلة، وفقا لهيئة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وأضافت الهيئة أن هذه المعدات العسكرية وُضعت بالتوازي مع الشعاب المرجانية في محاكاة لتشكيل تكتيكي للقطع الحربية.

وأشارت إلى أن هذا المتحف يستهدف توفير “نوع جديد” من المتاحف يقدم تجربة تجمع بين الرياضة والبيئة والمعارض لمن يمارسون الغوص والسباحة في المنطقة.

وتضمنت مراسم افتتاح المتحف الأردني عزفا لفرق الموسيقى العسكرية الأردنية.

ويُعد شمال البحر الأحمر من المناطق الجاذبة للسائحين الذين يحرصون على مشاهدة الشعاب المرجانية في هذه المنطقة.

وأكدت هيئة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أنها أزالت “المواد الضارة” من المعدات العسكرية قبل غمرها في مياه خليج العقبة للحفاظ البيئة البحرية في المنطقة.

وقالت إن المتحف سوف يسمح بزراعة شعاب مرجانية صناعية، علاوة على المساعدة في تعافي الشعاب المرجانية الطبيعية.

المصدر : بي بي سي