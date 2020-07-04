بالصور : افتتاح أول فندق مطلي بالذهب استغرق بناؤه 11 عاماً

(المستقلة)… افتتح في فيتنام أول فندق في العالم مطليّ بالذهب من الخارج والداخل.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فقد تم افتتاح فندق “دولسي غولدن هانوي” على ضفة بحيرة “جيانغ فو” في وسط العاصمة الفيتنامية هانوي، وقد استغرق بناؤه 11 عاماً.

والفندق مطلي بالذهب عيار 24 من الداخل والخارج، بما في ذلك الأثاث والمغسلة وحوض الاستحمام والمرحاض وأواني الطعام ومقابض الأبواب والشبابيك والمرايا.

ويحتوي الفندق على 400 غرفة موزعة على 25 طابقاً، وتبدأ أسعار الإقامة به من 250 جنيهاً إسترلينياً في الليلة الواحدة.