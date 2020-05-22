بالصور .. اطفال يعيدون تمثيل لقطات مسلسل البرنس

(المستقلة)..بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل البرنس في رمضان هذا العام، قرر مجموعة من الأطفال تجسيد شخصيات المسلسل المختلفة بنفس إطلالات والتصرفات وحتى الأداء خلال جلسة تصوير مبتكرة أطلق عليها الجمهور اسم البرنس كيدز وكانت النتيجة مبهرة.

جلسة التصوير شارك فيها 7 أطفال وهم الشخصيات الرئيسية في المسلسل وجسدوا أدوار رضوان البرنس وأشقائه حتى أنهم أعادوا تمثيل بعض اللقطات بأسلوبهم وطريقتهم المختلفة.

جلسة التصوير تم تداولها تحت اسم البرنس كيدز، حيث ظهر الأطفال في مظهر مماثل لشخصيات العمل بفضل المكياج والأزياء المبتكرة، وكانت المسؤولة عن الإطلالة هي خبيرة المكياج نور حمزة والتي تمكن من تنفيذ إطلالات نجوم المسلسل بدقة وبراعة لهؤلاء الأطفال.

أما عن فكرة جلسة التصوير فكانت ببصمات المصور محمد رمضان وبدأت عندما طلب من خلال صفحته الشخصية مجموعة من الأطفال للمشاركة في صور تمثيلية وكانت النتيجة مذهلة.

الأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 3 إلى 12 عام تقريباً وظهروا في مختلف الشخصيات بدءاً من رضوان البرنس الذي يقوم بدوره محمد رمضان بجانب الأشقاء فتحي، ياسر، عبد المحن حتى أن الأطفال تمكنوا من تقديم الثنائي المدمن عادل وليلى وأيضاً نجحوا من تنفيذ شخصية فدوى تاجرة المخدرات التي تقوم بدورها روجينا.

جلسة التصوير لم تكن بهدف التعريف بالشخصيات بل اعتمدت على تنفيذ لقطات من المسلسل مثل المواجهة الشهيرة بين فدوى وعلا في المسلسل وأيضاً مشاهد الإدمان بين عادل وليلى.

كما نفذ الأطفال المشهد الشهير لترك ابنه رضوان في الشارع ورحيل فتحي وأشقائه عنها وكانت تبكي وحيدة في الشارع بالاعتماد على طفلة صغيرة لم يتجاوز عمرها الـ3 سنوات.

جلسة التصوير بالكامل تم تنفيذها في استديو قديم في منطقة حدائق الزيتون في القاهرة في مكان يضم ديكور مقاهي وبيوت مصرية قديمة تشبه أماكن تصوير مسلسل البرنس.