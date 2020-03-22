بالصور ..اصحاب  المحال التجارية في كربلاء يمتثلون لتعليمات خلية الازمة

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. قال نائب محافظ كربلاء الثاني علي الميالي ، مساء الاحد ، إن “الاهالي واصحاب المحال التجارية في عموم المحافظة امتثلوا لتعليمات خلية الازمة لمكافحة فايروس كورونا وقرار حظر التجوال .

واضاف الميالي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “الحكومة المحلية تقدم شكرها لأهالي كربلاء ، وكسبة شارع السناتر ، وأصحاب المحلات في حي الموظفين ، والمحلات المحيطة بتقاطع مجسر فاطمة الزهراء (ع) ، وذلك لتطبيقهم قانون الحظر حفاظا على صحتهم وسلامتهم وأبناء مدينتهم من فيروس كورونا “.