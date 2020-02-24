بالصور : اصابة 11 شخصا بين المتظاهرين بعد فتح النار عليهم وسط بغداد

(المستقلة)… قالت مصادر أمنية وطبية إن قوات الأمن أصابت 11 شخص عندما فتحت النار على محتجين في بغداد ، مؤكدة بتجدد المصادمات قرب نفق التحرير وسط بغداد، فيما اشار الى انه تم تسجيل اربع حالات اختناق.

وقالت المصادر للـ(المستقلة) اليوم ان “المصادمات تجددت بين المتظاهرين والقوات الامنية بالقرب من نفق التحرير من جهة الخلاني وسط بغداد” ، مضيقة ان “القوات الامنية اطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع ما ادى الى تسجيل اربع حالات اختناق”.

وكان آلاف المتظاهرين خرجوا إلى ساحة التحرير والنفق المجاور وسط هتافات ضد الطبقة الحاكمة والأحزاب الفاسدة.

كما طالب المتظاهرون رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبدالمهدي، بمنع قوات مكافحة الشغب من الاعتداء على المحتجين قرب ساحة الخلاني.

ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة الحاكمة التي يرونها فاسدة وإنهاء التدخل الأجنبي في البلاد.

وواصل عدد من المحتجين العراقيين اعتصامهم في الساحات، متمسكين برفضهم لمحمد توفيق علاوي، برئاسة الحكومة العراقية.

ودعا المحتجون إلى مليونية الثلاثاء المقبل، وهتفوا “وعد للتحرير هذا يوم 25 مليونية.. وعد هذا لكل شهيد.. الثورة ترجع من جديد”.

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، قد أدانت مطلع الأسبوع الماضي استخدام بنادق صيد وخراطيش صيد الطيور ضد المتظاهرين السلميين في بغداد، وحثت الحكومة على حمايتهم.

وقالت بعثة الأمم المتحدة إنها تلقت “مزاعم موثوقة عن استهداف متظاهرين سلميين ببنادق الصيد على الطريق الرابط بين ساحتي التحرير والخلاني ببغداد مساء 14 و15 و16 فبراير، ما أدى لجرح 50 شخصاً على الأقل”.

وأضافت في بيان أن 150 شخصاً على الأقل أصيبوا في كربلاء في يناير وحده بسبب استخدام أساليب مشابهة.

(النهاية)