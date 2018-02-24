بالصور .. ازدحام مروري يصل طوله لـ10كم فى الصين

(المستقلة)… عد احتفال الصين بالسنة القمرية الذى أستمر لسبع أيام متتالية، حدث تزاحم مرورى ضخم بلغ طوله 10 كم، لوجود أكثر من 10 آلاف سيارة تحاول الخروج من جزير”هاينان”، ويعتبر ذلك ثانى أضخم تزاحم مرورى في الصين .
وذكر موقع الأخبار الصينى أن سبب تكدس المرور هو حدوث ضباب كثيف مما أدى إلى توقف
حركة القوارب البحرية لمغادرة الجزيرة “هاينان” التي كان بها الكثير من السائحين محاولين العودة إلى ديارهم، وذلك بحسب صحيفة “ديلى ميل” البريطانية.
وأضافت الصحيفة أن الصين تحاول إنهاء الأختناق المرورى منذ ثلاثة أيام، ونتيجة لهذا الازدحام ارتفع سعر تذاكر الطيران من “هاينان” الى المدن الصينية الكبرى 20 ضعف عن سعرها الأصلى.
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