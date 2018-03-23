بالصور..احباط محاولة لإدخال سيارات مخالفة للضوابط عبر ميناء ام قصر

(المستقلة)… اعلنت شرطة الكمارك في محافظة البصرة عن احباط محاولة تهريب سيارات “دون الموديل” وغير مطابقة للضوابط العراقية.

وقال مدير شرطة الكمارك التابعة لقيادة قوات الحدود العميد الركن وليد حسين تعوبي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الجمعة إن “مفارز شرطة كمارك ميناء ام قصر، ضبطت حاوية حديدية تحتوي في مقدمتها على اطارات، وخلفها اربع سيارات نوع (كراون) دون الموديل وذات مقود ايمن”.

وبين ان “التصريح الكمركي ينص على أن الحاوية تضم اطارات وليس سيارات”، مشيرا الى ان “عناصر شرطة الكمارك في ميناء ام قصر، تابعوا الشاحنة التي نقلت الحاوية وعند دخولها الى احدى المزارع تم القاء القبض عليها”.