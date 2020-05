بالصور: إصابة أشهر طبيبة عراقية ” حسناء” تحمل رتبة عسكرية بفيروس كورونا

View this post on Instagram

(خبر غير سار ) اصابة شجاعة الجيش الابيض الدكتورة (شهد حامد الجواري) بفيروس كورونا المستجد وظهرت عليها أعراض قوية مما أدى نقلها إلى العناية المركزة في مركز الشفاء التخصصي #شهد_تحتاج_دعواتكم @shahad_aljwariy