بالصور: إصابة أشهر طبيبة عراقية ” حسناء” تحمل رتبة عسكرية بفيروس كورونا

المستقلة / أصيبت أشهر طبيبة عراقية، حسناء، تحمل رتبة عسكرية، أمس الثلاثاء، بفيروس كورونا المستجد .

ووفقاً لـ “سبوتنيك” فقد أصيبت الدكتورة “شهد حامد الجواري” بفيروس كورونا المستجد ، بعد مشاركتها في برنامج تلفزيوني برفقة إعلامي شهير، بثته إحدى القنوات الفضائية في العراق، طيلة شهر رمضان المنصرم.

وأوضحت أن الطبيبة ظهرت عليها أعراض قوية، مما أدى إلى نقلها إلى العناية المركزة في مركز الشفاء التخصصي.

من جانبه أرفق الإعلامي العراقي علي الخالدي، الخبر الذي وصفه بغير السار ، بصورة زميلته التي شاركته في برنامج الجيش الأبيض حيث نفذا جولات في المستشفيات، ومراكز حجر المصابين بالفيروس، والمتعافين بمرافقتهم إلى منازلهم.

وتوجت “شهد الجواري” بالميدالية الذهبية، بعد نيلها المركز الأول في بطولة تصفيات المنتخب الوطني للتايكواندو، مطلع العام الحالي.