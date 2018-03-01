بالصور… أوروبا تحت رحمة ” وحش قادم من الشرق”

(المستقلة)..توفي عشرات الأشخاص من بينهم الكثير من المشردين، جراء “الوحش القادم من الشرق” الذي يجتاح أوروبا منذ أيام.

وتسبّبت موجة الصقيع بوفاة 47 شخصا على الأقل منذ الجمعة، من بينهم 18 شخصا في بولندا و6 في تشيكيا و5 في ليتوانيا و4 في فرنسا وكذلك في سلوفاكيا، واثنان في كل من إيطاليا ورومانيا وصربيا وسلوفينيا، وشخص واحد في هولندا وآخر على الأقل في منطقة الباسك بإسبانيا، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وهبطت درجات الحرارة إلى 21 درجة مئوية تحت الصفر في المناطق الجبلية في كرواتيا والبوسنة، و20 درجة تحت الصفر شمالي ألمانيا، و19 درجة تحت الصفر جنوبي بولندا، و18 درجة تحت الصفر في لياج ببلجيكا، و10 درجات تحت الصفر في نواحي لندن.

وفي سويسرا، انخفضت درجة الحرارة إلى 36 درجة مئوية تحت الصفر في غلاتالب الواقعة على ارتفاع 1850 مترا.

وترجع موجة البرد إلى ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة فوق القطب الشمالي، مما أضعف التيار الذي يأتي بالهواء الدافئ من المحيط الأطلسي إلى أيرلندا وبريطانيا.