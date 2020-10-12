بالصور..أنغام تكشف عن حبها الحقيقي في حفلها الأول بعد كورونا

بالصور..أنغام تكشف عن حبها الحقيقي في حفلها الأول بعد كورونا

المستقلة..افتتحت المطربة أنغام، حفلها بالساحة الخارجية لقاعة المنارة بالقاهرة الجديدة، بأغنية “بحبك”، في رد غير مباشر على شائعات وجود قصة حب جديدة في حياتها، مازحت جمهورها مؤكدة أن الأغنية مهداه لجمهورها فقط، وقالت: بحبكم وأنتو اللي وحشتوني.

أنغام قدمت الحفل برفقة الموسيقار هاني فرحات في أول ظهور لهما داخل مصر بعد شائعات زواجهما سرا، ووصفته بأنه والشاعر أمير طعيمة المتواجد في الصف الأول للحفل “رفقاء الدرب”، وقدمت أغنية “بحبك”، بدون موسيقى وقالت للجمهور: بحبكم و أنتو اللي وحشتوني.

الحفل هو الأول لأنغام في مصر بعد أزمة فيروس كورونا، وأقيم بالساحة الخارجية لمسرح المنارة التزاما بالإجراءات الاحترازية التي تمنع إقامة الحفلات في قاعات مغلقة، وتم إلزام أغلب الحضور بارتداء الكمامة الواقية.

وتألقت أنغام، بوصلة طربية رومانسية بأغانى “بقول نسياك”، “ولا دبلت”،”هدنة”، “روحى وسنينى”، “أساميك الكتيرة”، “حبايبنا” و”هبدأ من الآخر”، “مطمنة”، “مهزومة”، “بين البينين”، “فرصة الاختيار”، “بتوصفنى”، “سكيت ليه”، “عرفها بيا”، “بعت لى نظرة”، “اكتبلك تعهد”، “حتة منك” واختتمت بـ”سيدى وصالك”.

وأهدى أحد المعجبين المتواجدين بالحفل النجمة أنغام باقة “ورود” للتعبير عن مدى حبه وامتنانه لها، كما تلقت أنغام هدية لوحة مرسومة لها.

المصدر: سيدتي نت