بالصور… أصغر مليارديرات العالم في 2018

(المستقلة)… نشرت مجلة “فوربس” الأمريكية، قائمة جديدة لأصحاب المليارات في عام 2018 الذين يمتازون بصغر السن، وذلك على النحو التالي:

جون كوليسون:

يمتلك الأيرلندي جون كوليسون، البالغ من العمر 27 عاما، ثروة تقدر بمليار دولار، وهو من أسس موقع “Stripe” للبرمجيات برفقة شقيقه باتريك.

– إيفان شبيجل:

يمتلك الأمريكي إيفان شبيجل، البالغ من العمر 27 عاما، ثروة تقدر بـ4.1 مليار دولار، وهو المؤسس المشارك لتطبيق “سناب شات” وشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة سناب شات.

– جوستاف مانجر:

يمتلك جوستاف مانجر، البالغ من العمر 24 عاما، ثروة تقدر 1.9 مليار دولار، ويملك ما يقترب من 50% من أسهم شركة “سالمار”، أكبر الشركات التي تنتج سمك السالمون.

– كارترينا أندرسون:

تملك النرويجية كاترينا أندرسون البالغة من العمر 22 عاما، ثروة مالية تقدر بـ1.4 مليار دولار، بعدما آلت إليها من خلال إرث عائلي.