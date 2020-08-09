بالصورة ناسا تكشف حجم اضرار كارثة انفجار بيروت

كشفت صور خاصة بفريق التصوير والتحليل المتقدم السريع (ARIA) التابع لوكالة ناسا الأميركية، بالتعاون مع مرصد الأرض في سنغافورة، الحجم المحتمل للضرر الناجم عن الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت في 4 أغسطس.

وتُظهر بيانات الرادار الفضائي تغيرات في سطح الأرض قبل وبعد حدث كبير مثل ما يحدث عند وقوع زلزال.

وعلى الخريطة المرفقة تمثل النقاط “البيكسلات” الحمراء الداكنة، مثل تلك الموجودة داخل وحول مرفأ بيروت، الضرر الأشد.

وتضررت المناطق باللون البرتقالي بشكل متوضح، فيما من المرجح أن تكون المناطق ذات اللون الأصفر قد تعرضت لضرر أقل إلى حد ما، بحسب ما نقل موقع “ناسا”.

ويمثل كل بكسل ملون مساحة 30 مترًا (33 ياردة).

يمكن أن تساعد الخرائط مثل هذا في تحديد المناطق المتضررة بشدة حيث قد يحتاج الناس إلى المساعدة.

ووقع الانفجار بالقرب من ميناء المدينة، حيث قتل أكثر من 150 شخصًا، وأصيب نحو 5 آلاف، فيما تقدر الأضرار المالية بمليارات الدولارات.